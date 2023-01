UBS stuft RHEINMETALL AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Neutral" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Das starke Wachstum im Rüstungsbereich habe seinen Preis, schrieb Analyst Sven Weier am Montag in einer ersten Reaktion auf Aussagen des Vorstandschefs in einem Interview. So brauche es wohl erst einmal auch hohe Investitionen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 05:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 05:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 223,4EUR gehandelt.



