JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,90 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das vierte Quartal des Medizintechnik-Konzerns deutlich besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien sollten davon in ersten Reaktionen profitieren. Es bestehe aber die Gefahr, dass Anleger das erhöhte Niveau zum Ausstieg nutzen angesichts der bleibenden Rechtsrisiken bei Philips./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 07:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 07:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,14 % und einem Kurs von 16,64EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10,90

Kursziel alt: 10,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m