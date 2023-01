Die Konjunktur in Deutschland steht aufgrund der Belastungen durch die Energiekrise, hoher Inflationsraten und anhaltender Lieferengpässe mit einem Bein in der Rezession. Denn laut Zahlen des Statistischen Bundesamts vom Montag ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal unerwartet um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. In den drei ersten Jahresviertel 2022 hatte es noch für ein kleines Wachstum gereicht. Deshalb waren von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen zuvor noch von einer Stagnation ausgegangen.

Selbst die Bundesregierung hat erst in der vergangenen Woche ihre Wirtschaftsprognose für 2023 nach oben korrigiert. Doch sind die neuesten Konjunkturdaten ein Zeichen dafür, dass die größte Volkswirtschaft Europas doch in eine Rezession eintreten könnte? Dies scheint zumindest wahrscheinlicher geworden. Viele Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass Deutschlands Wirtschaftsleistung auch im ersten Quartal 2023 schrumpfen wird – und von einer Rezession sprechen Ökonomen, wenn das BIP zwei Quartale in Folge unter den Vorjahreswerten liegt.