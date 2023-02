Nachdem die „Panzer-Allianz“ der Ukraine die Lieferung von US-amerikanischen Stryker- und Abrams-, britischen Challenger-2- und deutschen Leopard-2-Kampfpanzer zugesagt hat, markierte die Aktie von Rheinmetall (DE0007030009) am vergangenen Mittwoch mit 232 Euro ein neues Hoch. Vorstandschef Armin Papperger sagte am Wochenende zu Reuters: “Wir haben 2022 ein Rekordjahr gehabt. Sie kennen die Ergebnisse des dritten Quartals, im vierten Quartal wird es noch besser aussehen." Beim Auftragsbestand steuere der Konzern nach zuletzt 25 Mrd. nun auf 30 Milliarden Euro zu. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,8 Mrd. Euro gehört der Konzern zu den MDAX-Top10 und wird zum DAX-Aspirant. Am Dienstag belastete jedoch die Ankündigung einer Wandelanleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro den Aktienkurs; der Emissionserlös finanziert den Kauf des spanischen Munitionsherstellers Expal.

