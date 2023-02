Nur 12 Prozent der Unternehmen wissen, was ihre Mitarbeitende können

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Frankfurt am Main (ots) - Der erfolgsentscheidende Faktor für 60 Prozent derPersonalverantwortlichen für 2023 ist die Ausrichtung auf eine skill-basierteOrganisation, gefolgt von der Entwicklung der Unternehmenskultur (59 Prozent)und die Anpassung der Arbeitsweise z. B. an remote oder hybrideRahmenbedingungen (58 Prozent). Das geht aus der Mercer-Studie "Global TalentTrends 2022/2023"(https://www.mercer.de/our-thinking/global-talent-hr-trends.html) hervor.Allerdings sehen sich aktuell nur zwölf Prozent der Befragten in der Lage,bewerten zu können, welche Skills sie in ihrer Organisation haben und daraufaufbauend zu unterscheiden, welche Skills entwickelbar sind und welche externbeschafft werden müssen.Konsequenterweise sind die Themen, in denen die Personalmanager:innen in derDACH-Region den Schwerpunkt der Investitionen für 2023 sehen, die Optimierungvon Prozessen rund um Skills (52 Prozent), die Verbesserung der EmployeeExperience für wichtige Zielgruppen (51 Prozent) und die Neuausrichtung derEmployer Brand (50 Prozent). "Ebenso sollten durch den gestiegenen Druck durchdie hohe Inflation Philosophien und Modelle zur Vergütung neu gedacht und dieWorkforceplanung verbessert werden, damit Talent-Strategien besser umgesetzt undbeispielsweise Recruiting sowie Up- und Reskilling-Instrumente bestmöglichaufgesetzt werden können", erklärt Michael Eger, Partner HR Transformation,Mercer Central Europe.Insgesamt setzen sich die fünf Trends aus dem Jahr 2022 weiter fort - wenn auchteilweise mit anderen Akzenten.Relevanz und Haltung der UnternehmenBefragt nach den Schwerpunkten, zu denen Unternehmen klar Stellung beziehen undMaßnahmen durchführen, zeigen sich regionale Unterschiede. Ein mit 83 Prozenthoher Anteil der befragten Unternehmen in der DACH-Region fokussiert sich aufUmwelt und Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne, in Europa sind es 78 Prozent,weltweit 70 Prozent. An zweiter Stelle steht Diversity, Equity and Inclusion(DACH und Europa: 70 Prozent, weltweit: 73 Prozent). Nur gut die Hälfte derBefragten (57 Prozent in DACH und weltweit, 55 Prozent in Europa) setzt sich für"Living Wages" ein, d.h. Gehaltsniveaus, die jeweils einen ausreichendenLebensstandard ermöglichen.Partnerschaftliche ZusammenarbeitEine Aussage der Global Talent Trends 2022 war, dass die Pandemie neuePräferenzen bei den Mitarbeitenden geschaffen und Trends beschleunigt hat, z. B.den Wunsch nach mehr Flexibilität sowie nach Unterstützung bei der Bewältigungvon gesundheitlichen Schwierigkeiten. Als Schlussfolgerung ließ sich ableiten,dass die Unternehmen erfolgreich bei der Gewinnung und Bindung ihrer Talente