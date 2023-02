Syzygy: Kursziel bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12) den Umsatz um über 17 Prozent auf knapp 71 Mio. Euro gesteigert und die eigene Erlösprognose übertroffen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das EBIT mit 6,29 Mio. Euro (GJ 2021: 6,38 Mio. Euro) und einer dazugehörigen EBIT-Marge von 8,9 Prozent (GJ 2021: 10,6 Prozent) im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der bei den deutschen Gesellschaften sichtbare EBIT-Rückgang hänge unter anderem mit dem planmäßig umgesetzten Personalaufbau zusammen. Durch die gestiegenen Zinsen und der damit zusammenhängenden höheren Diskontierungssätze habe das Unternehmen eine deutliche Anpassung der Firmenwerte vornehmen müssen. Unter Berücksichtigung dieses nicht liquiditätswirksamen Vorgangs seien sowohl das EBIT mit -5,14 Mio. Euro als auch das Konzernergebnis mit -7,54 Mio. Euro naturgemäß deutlich unter den Erwartungen von GBC ausgefallen. Mit Blick auf die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 behalte das Analystenteam seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen aber unverändert bei. In der Folge ermitteln die Analysten im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel von 9,35 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 03.02.2023 um 08:09 Uhr fertiggestellt und erstmals am 03.02.2023 um 10:00 Uhr veröffentlicht.

