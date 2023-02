Dubai plant bis 2033 seine Wirtschaftskraft auf 8 Billionen Euro zu verdoppeln (FOTO)

Berlin / Dubai (ots) - Dubai will bis 2033 seine Wirtschaftskraft auf 8

Billionen Euro (32 Billionen AED) verdoppeln. Zu diesem Zweck hat das Emirat die

`Dubai Economic Agenda D33´ verabschiedet. Dubai will seine Position unter den

Top 3 der globalen Städte festigen.



Seine Hoheit, der Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen

Emirate und Regent von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum gab mit der

`Dubai Economic Agenda D33' den Startschuß für weiteres Wachstum in Dubai. S.H.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum sagte: "Wir haben die wegweisende `Dubai Economic

Agenda D33' verabschiedet, um die Größe der Volkswirtschaft Dubais in den

nächsten zehn Jahren zu verdoppeln und Dubais Position unter den drei größten

globalen Städten der Welt zu festigen".