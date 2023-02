ReadyWise in Europa bei Amazon verfügbar

London (ots/PRNewswire) - LONDON, 3. Februar 2023 /PRNewswire/- - ReadyWise (htt

ps://readywise.co.uk/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcl_gqn_0a0ieQ-mXtXY_c4ws4GmF

UAVcONM9fffhbGC8_vpOEg-0lxoCzYkQAvD_BwE) , der führende Hersteller von

Lebensmittelnotvorräten in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten

Königreich, ist jetzt auf Amazon in mehreren Ländern erhältlich, darunter im

Vereinigten Königreich (https://www.amazon.co.uk/) , in Frankreich

(https://www.amazon.fr/ref=nav_logo) , Deutschland (https://www.amazon.de/-/en/)

, Polen (https://www.amazon.pl/) , Belgien (https://www.amazon.com.be/) , in den

Niederlanden (https://www.amazon.nl/) , in Schweden (https://www.amazon.se/) ,

Italien (https://www.amazon.it/) und Spanien (https://www.amazon.es/) .



Die Lebensmittelnotvorräte von ReadyWise sind eine kluge Investition in die

Zukunft Ihrer Familie. Der Durchschnittshaushalt hat weniger Nahrungsmittel auf

Vorrat, als er für eine Woche brauchen würde, und das Gleiche gilt für die

meisten Supermärkte. Sie können einfach auf Amazon, den bequemsten Online-Shop

der Welt, zugreifen und Lebensmittel für Ihren Haushalt bestellen, die direkt an

Ihre Haustür geliefert werden. ReadyWise macht es Millionen von Familien leicht,

sich vorzubereiten, bevor es zu Katastrophen kommt.