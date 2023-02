Wirtschaft Dienstleistungssektor macht weniger Umsatz

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Dienstleistungssektor in Deutschland hat im November 2022 real 0,2 Prozent und nominal 0,4 Prozent weniger Umsatz erwirtschaftet als im Vormonat. Trotz dieser Rückgänge waren die Umsätze verglichen mit dem Vorjahresmonat real 6,1 Prozent und nominal 10,0 Prozent höher, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit.



Finanz- und Versicherungsdienstleistungen wurden in den Zahlen nicht berücksichtigt. Gegenüber dem Vorkrisenniveau vom November 2019 stiegen die Umsätze real um 2,2 Prozent und nominal um 15,5 Prozent. Die Umsätze der Post-, Kurier- und Expressdienstleister brachen im November 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,0 Prozent ein (real, kalender- und saisonbereinigt).