Monumental Minerals erhält Zustimmung der indigenen Gemeinschaft Ayquina-Turi zu Explorationsbohrungen auf dem Projekt Salar de Turi im Lithiumdreieck, Chile

Der CEO Dr. Jamil Sader sagt:

„Monumental Minerals hat sich zu einer respektvollen, transparenten und für beide Seiten vorteilhaften Beziehung mit der indigenen Ayquina-Turi-Gemeinschaft verpflichtet, und wir danken ihnen dafür, dass sie uns die Erkundung und Bohrung auf ihrem angestammten Land gestattet haben. Es ist uns eine Freude, mit der Community zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf, unsere Beziehung weiter zu stärken. Soziale Unternehmensführung und die Einbindung der Gemeinschaft sind ein wichtiger Bestandteil der Politik von Monumental Minerals, und wir verpflichten uns, mit allen Stakeholdern zusammenzuarbeiten.“

Die Ayquina-Turi-Gemeinschaft äußert sich wie folgt:

„Die Ayquina-Turi-Gemeinschaft hat eine Vereinbarung mit Monumental Minerals getroffen, wonach zwei Bohrungen im Salar de Turi fortgesetzt werden. Diese Vereinbarung wird im Rahmen des gegenseitigen Respekts der Parteien und des Engagements für die lokalen indigenen Gemeinschaften getroffen, die die Grundlage für die Entwicklung einer dauerhaften Beziehung bilden.“

Das Projekt Turi befindet sich innerhalb des produktiven Lithiumdreiecks, einer Zone in der zentralen Hochwüste der Anden, die Teile von Chile, Argentinien und Bolivien umfasst. Diese Zone enthält schätzungsweise mehr als die Hälfte der weltweiten Lithiumvorkommen unter den zahlreichen Salzebenen, auch Salare genannt, die für diese Region typisch sind. Das Projekt Turi besteht aus 40 Explorationskonzessionen mit einer Gesamtfläche von 8.500 Hektar, die sich über seine hundertprozentige chilenische Tochtergesellschaft Minera Kairos Chile Limitada zu 100 % im Besitz von Lithium Chile Inc. (TSX-V: LITH) befinden. Monumental Minerals hat die Option, eine Beteiligung von 50,01 % am Projekt Turi und die entsprechenden Rechte daran zu übernehmen. Das Projekt Turi ist von der Stadt Calama (60 km südwestlich) über die asphaltierten Straßen 21CH und B-165 erreichbar und liegt in der Nähe einer guten Infrastruktur. Die Fahrtzeit von Calama zum Projekt Turi beträgt etwa 1 Stunde (weitere Einzelheiten und eine Karte finden Sie in den Pressemitteilungen vom 6. Oktober 2022 und 23. August 2022).