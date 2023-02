Der erfahrene Investor Ron Baron sieht eine historisch hohe Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen und prognostiziert, dass die Aktie in den kommenden Jahren in die Höhe schießen werde. Das Tesla-Papier ist mit einer Gewichtung von 30 Prozent die größte Position in Barons Portfolio.

"Die Nachfrage steigt so stark an, dass es im Moment eine noch nie dagewesene Nachfrage nach [Elon Musks] Autos gibt. Wir begannen 2014, in sein Unternehmen zu investieren und sie produzierten 31.000 Autos pro Jahr. Er denkt an 20 Millionen Autos bis 2030. Ich denke an 15.000 US-Dollar pro Aktie bis 2030", so Baron in der CNBC-Sendung "Squawk Box". Die Tesla-Aktie schloss den Handel am Dienstag bei rund 197 US-Dollar. Barons Kursprognose eintspricht also einem Aufwärtspotenzial von über 660 Prozent.