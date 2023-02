ROTTERDAM, Niederlande, und BILLUND, Dänemark, und MERSEBURG, Deutschland, 8. Februar 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB), ein weltweit führendes Unternehmen der Chemieindustrie, und KIRKBI A/S, die familiengeführte Holding- und Investmentgesellschaft der Marke LEGO, geben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über eine Investition in APK unterzeichnet haben. APK ist auf eine einzigartige lösungsmittelbasierte Recyclingtechnologie für Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) spezialisiert.

APK will das Recycling von mehrschichtigen flexiblen Verpackungen steigern, die heute den größten Teil der gemischten Kunststoffabfälle aus dem Konsumsektor ausmachen. Zu diesem Zweck hat APK das einzigartige lösungsmittelbasierte Newcycling-Verfahren entwickelt, das die verschiedenen Polymere von mehrschichtigen Verpackungsmaterialien trennt und Recyclingmaterialien mit einem hohen Reinheitsgrad erzeugt, die für neue Verpackungen geeignet sind.

Im Rahmen der Vereinbarung werden LyondellBasell und KIRKBI Minderheitsaktionäre von APK und investieren zusammen mit anderen Co-Investoren rund 130 Millionen EUR in APK. Der Bau weiterer Newcycling-Anlagen ist geplant, um die Produktionskapazität zu erhöhen.

„Wir müssen das Recycling aller Arten von Kunststoffabfällen, die heute anfallen, vorantreiben, um das Ziel einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Recyclingprodukten gerecht zu werden", so Yvonne van der Laan, Executive Vice President für Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen bei LyondellBasell. „Die Weiterentwicklung dieser Technologie durch unsere Investition in APK ermöglicht es, mehr Kunststoffverpackungsabfälle wieder in die Wertschöpfungskette zurückzuführen und der Forderung von Verbrauchern und Markeninhabern nach nachhaltigeren Verpackungen nachzukommen. Die Produkte, die mit dieser einzigartigen lösungsmittelbasierten Technologie von Newcycling hergestellt werden, sind eine hervorragende Ergänzung zu unserem bestehenden Circulen-Produktportfolio, das unseren Kunden derzeit mechanische und fortschrittliche Recyclinglösungen bietet."