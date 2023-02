StepStone Gehaltsreport 2023 Das verdient Deutschland

Düsseldorf (ots) -



- Ärzt*innen verdienen am meisten, Hotel- und Gastgewerbe Schlusslicht

- Bruttomediangehalt liegt in Deutschland bei 43.800 Euro

- StepStone analysiert mehr als 560.000 aktuelle Gehaltsdaten und schafft so

mehr Gehaltstransparenz auf dem Arbeitsmarkt

- Gehaltsreport, Gehaltsplaner und Gehaltsspannen bei Jobs auf StepStone.de

bieten Orientierung bei der Jobsuche



Ärzt*innen sind weiterhin Deutschlands Spitzenverdiener*innen, während

Beschäftigte im Hotel- und Gastgewerbe am Ende der Gehaltsskala rangieren. Wie

der Gehaltsreport 2023 der führenden digitalen Recruiting-Plattform StepStone

weiter ergab, liegt das Bruttomediangehalt deutscher Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer aktuell bei 43.800 Euro. Das heißt, es gibt exakt gleich viele

Gehälter, die niedriger und die höher als das Mediangehalt liegen.