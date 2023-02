2G Energy: Sehr dynamische Entwicklung

Das Researchhaus geht davon aus, dass sich das hohe Volumen der Schlussabrechnungen im vierten Quartal positiv auf die Marge ausgewirkt habe, und die Analysten haben ihre Schätzung für die EBIT-Marge im Gesamtjahr 2022 von 7,3 auf 7,5 Prozent angehoben. Das würde eine kräftige Verbesserung gegenüber dem Vorjahresniveau (6,7 Prozent) darstellen.

Sie rechnen ferner damit, dass 2G Energy die positive Entwicklung im laufenden Jahr fortsetze. Ein hoher Auftragsbestand und die anhaltende große Dynamik im Servicegeschäft sollten aus Sicht der Analysten dafür sorgen, dass die Erlöse auf 350 Mio. Euro steigen, was nach ihrer Kalkulation einen weiteren Anstieg der EBIT-Marge auf 7,8 Prozent ermöglichen sollte.

Auch darüber hinaus sehen die Analysten die Wachstumsaussichten positiv. Zwar habe der Auftragseingang von 2G die Vorjahreswerte in den letzten beiden Quartalen nicht erreicht, das spiegele aber vor allem die Rekordbestellungen von Q4/21 bis Q2/22 mit einem durchschnittlichen Zuwachs (zum Vorjahr) von 28 Prozent wider, der weit über dem von 2G anvisierten Durchschnittswachstum von 10 Prozent p.a. gelegen habe. Der grundlegende Aufwärtstrend sei absolut intakt und dürfte sich bald auch wieder im Auftragseingang zeigen. Denn BHKW sollten eine Schlüsselrolle bei der weiteren Umsetzung der Energiewende einnehmen und 2G sei in diesem Markt bestens positioniert, um von einer anziehenden Nachfrage zu profitieren. Ein immer wichtigerer Treiber werde die Wasserstofffähigkeit der Anlagen – ein Bereich, in dem das Unternehmen mit einer ganzen Baureihe von BHKW, die bereits vollständig mit Wasserstoff betrieben werden können, und mit einer Umrüstoption für Erdgas-BHKW zu den Pionieren gehöre.

Die Analysten haben ihr Expansionsszenario für das aktuelle Jahr und die Folgeperioden unverändert gelassen und sehen bei einem unveränderten Kursziel von 30,00 Euro weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Ihr Urteil laute unverändert „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.02.2023 um 8:50 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 24.02.2023 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 24.02.2023 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

