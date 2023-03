Während Anleger mit der Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) in den vergangenen sechs Monaten einen Buchgewinn von 37 Prozent erwirtschaften konnten, mussten sie sich bei der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) mit einem Minus von 12 Prozent abfinden. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten der beiden Aktien besteht darin, dass sie derzeit von der Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlen werden.

Wer den Aktien eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutraut und auch bei seitwärts oder leicht schwächer laufenden Aktienkursen positive Rendite erzielen möchte, könnte eine Investition in DuoRendite Aktien-Anleihen ins Auge fassen. Derzeit bietet die Landesbank Baden-Württemberg DuoRendite-Aktien-Anleihen mit 2-jähriger Laufzeit auf die Mercedes-Benz- (ISIN: DE000LB3P2U3) und die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000LB3P2W9) mit Sicherheitspuffern von 25 Prozent und Zinskupons von 4,2 Prozent (Mercedes-Benz) und 5,10 Prozent (Vonovia) pro Jahr zur Zeichnung an. Am Beispiel der Anleihe auf die Mercedes-Benz-Aktie-Aktie soll die Funktionsweise dieses Anleihetyps veranschaulicht werden.