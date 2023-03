Wachstum durch Innovation bema Bauchemie GmbH bezieht neuen Standort (FOTO)

Reifenberg (ots) - Als Geschäftsführer der bema Bauchemie GmbH ist Marcel Becker

Experte für Steinteppiche. Diese innovative Technologie eignet sich sowohl für

den Innen- als auch den Außenbereich und wirkt nicht nur optisch ansprechend.

Fugenlose Bodenbeläge sind hochwertig, dauerhaft belastbar und können in

unterschiedlicher Porengröße produziert werden. Als neuartige Alternative zum

herkömmlichen Landschaftsbau befindet sich die bema GmbH in einer Phase des

stetigen Wachstums und baut den Standort in Pirmasens zum größten

Kompetenzzentrum für fugenlose Bodenbeläge aus.



Steinteppiche sind entgegen vieler Meinungen tatsächlich keine neue Erfindung.

So galten sie bisher jedoch auch aufgrund des Aufwands, der bisher mit der

Verlegung einherging, eher als Nischenprodukt. "Heute ist das aber anders",

erklärt Marcel Becker, Geschäftsführer der bema Bauchemie GmbH. "Mit unserem

innovativen Verlege-System lassen sich Steinteppiche ebenso problemlos wie

Parkett, Pflaster oder Laminat verlegen." Mit der bema Bauchemie GmbH versetzt

er mittlerweile viele Handwerksunternehmen in die Lage, ihren Auftraggebern

zusätzlich zu den üblichen Bodenbelägen auch die fortschrittlicheren

Steinteppiche anzubieten. Denn diese eignen sich nicht nur für Einfahrten und

Terrassen, sondern ebenso für den Wohnbereich.