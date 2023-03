Erst im Februar heizten dubiose Objekte im nordamerikanischen Luftraum die Spannungen an. Die USA sprach von chinesischen Spionageballons. An den chinesischen Märkten lösten diese Fälle eine gewisse Volatilität aus. Weitere Marktschwankungen seien zu erwarten, wenn ein mögliches US-Investitionsverbot für einige chinesische Sektoren kommen würde, so die UBS in einer Kundenmitteilung

Um diesen Schwankungen vorzubeugen, hat die Schweizer Großbank sich nach widerstandsfähigen Aktien umgeschaut. Vier Aktien identifizierten die Analysten, die in der Vergangenheit weitgehend immun gegen geopolitische Spannungen waren.