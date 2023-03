Die hier vorgestellte Arbeit zeigt, dass T-Zellen, die einen NY-ESO-1-spezifischen T-Zell-Rezeptor (TCR) in Kombination mit einem chimären PD1-41BB-Switch-Rezeptor tragen, im Vergleich zu T-Zellen, die nur den TCR exprimieren, eine deutlich erhöhte TCR-T-Zell-Proliferation, Funktionalität und Anti-Tumor-Aktivität aufweisen. Ein möglicher Mechanismus, der mit dieser gesteigerten Funktionalität zusammenhängt, ist die verstärkte Freisetzung mehrerer verschiedener Effektorzytokine.

Das vollständige Abstract dieser Forschungsergebnisse wurde online unter https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/10828/presentation/3341 veröffentlicht, und die Poster werden am 18. April 2023 online verfügbar sein.

Poster

4057/9: T cells co-expressing a highly potent NY-ESO-1-specific TCR and a chimeric PD1-41BB co-stimulatory switch receptor show a favorable polyfunctional profile for the treatment of solid tumors

Andrea Coluccio, Stefanie Tippmer, Petra Prinz, Maja Buerdek, Kathrin Mutze, Barbara Loesch, Kathrin Davari, Giulia Longinotti, Dolores J. Schendel.

Session: Adoptive Cell and Natural Killer Cell Therapy

--- Ende der Pressemitteilung ---

Über Medigene

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein führendes Immuno-Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Therapien zur effektiven Krebsbekämpfung spezialisiert hat. Seine End-to-End-Technologieplattform, die auf mehreren proprietären und exklusiven Produktverbesserungs- und Produktentwicklungstechnologien aufbaut, ermöglicht es Medigene, erstklassige differenzierte T-Zell-Therapien mit T-Zell-Rezeptoren (TCR-T) für mehrere solide Tumorindikationen zu entwickeln, die sowohl hinsichtlich Sicherheit als auch Wirksamkeit optimiert sind. Diese Plattform liefert Produktkandidaten sowohl für die eigene Therapeutika-Pipeline als auch für Partnerschaften.