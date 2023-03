EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK; OTCQX: ECGFF) hat den industrieerfahrenen Chemiker Jurgen Gnoinski zum Manager für die Entwicklung und Kommerzialisierung von EcoGrafs nachgeschalteter HF-freier Reinigungstechnologie ernannt. Die erste kommerzielle Anlage ihrer Art soll nachhaltiges Batterieanodenmaterial (BAM) für den stark wachsenden Lithium-Ionen-Batteriemarkt liefern. Zugleich beschleunigt EcoGraph die Entwicklung seines Epanko Projekts in Tansania. Das Unternehmen strebt langfristig eine vertikal integrierte Lieferkette an, die von der Gewinnung von hochwertigem Naturgraphit in Tansania bis zur HF-freien Produktion von Batterieanodenmaterial reicht.

Nach den jüngsten Treffen mit der tansanischen Regierung (siehe Meldung „Tansanische Regierung besucht Epankos Graphitprojekt“ vom 9. März 2023) werden weitere Treffen mit Anoden- und Batterieherstellern in Südkorea und Japan abgehalten, um die aufstrebende Position Tansanias als wichtiger globaler Lieferant von hochwertigem Graphit zu fördern und die laufende Zusammenarbeit des Unternehmens mit wichtigen Batteriemarktteilnehmern zu erörtern.

Jurgen Gnoisnki verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von hocheffizienten metallurgischen Verarbeitungstechnologien für verschiedene Rohstoffe in Afrika und Australien, einschließlich der Kommerzialisierung des DNi Process™-Nickelextraktionsverfahrens. Er begann seine berufliche Laufbahn beim globalen Bergbauunternehmen Anglo American plc, wo er verschiedene Positionen in der Verfahrenstechnik und im Management innehatte und schließlich zum Leiter der Technologieentwicklung und -steuerung in Südafrika aufstieg. Er verfügt über umfassendes Fachwissen beim Aufbau von branchenführenden Mineralverarbeitungsbetrieben und den damit verbundenen kontinuierlichen Verbesserungsprogrammen, die von Pilotanlagen über Qualifizierungsprozesse bis hin zur Umsetzung im kommerziellen Maßstab reichen.

Jurgen hat einen Master of Science (MSc) in Chemie von der University of Witwatersrand, Südafrika, einen MBA von der University of Stellenbosch, Südafrika sowie einen Master in Intellectual Property von der University of Technology, Sydney, Australien. Jurgen spricht außerdem mehrere Sprachen fließend, darunter Deutsch.

Geschäftsführer Andrew Spinks erklärte: „EcoGraf ist sehr erfreut, dass Jurgen unser Team verstärkt und zwar zu einem für das Unternehmen aufregenden Zeitpunkt der Entwicklung unseres vertikal integrierten Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien.“

