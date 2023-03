NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte knapp eine Stunde nach dem Handelsstart 0,80 Prozent auf 31 620,34 Punkte ein, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,47 Prozent auf 3873,57 Punkte bergab. Damit knüpften beide Indizes an ihre schwache Vortagsentwicklung an.

Dagegen hielt sich die Technologiebörse Nasdaq erneut besser: Der Auswahlindex Nasdaq 100 schüttelte seine Verluste schnell ab und notierte zuletzt 0,13 Prozent fester bei 12 266,73 Zählern./gl/jha/