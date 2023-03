The Trust Project fügt neue Websites hinzu, da der Bedarf an vertrauenswürdigen Nachrichten die kritische Grenze erreicht

Ein Mangel an Vertrauen weltweit hat zu einer starken Polarisierung geführt,warnt Edelman im jüngsten Bericht (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3811209-1&h=2004749593&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3811209-1%26h%3D2598287993%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.edelman.com%252Fsites%252Fg%252Ffiles%252Faatuss191%252Ffiles%252F2023-03%252F2023%252520Edelman%252520Trust%252520Barometer%252520Global%252520Report%252520FINAL.pdf%26a%3Dlatest%2Breport&a=j%C3%BCngsten+Bericht) , die das soziale Gefüge schwächt, das dendemokratischen Institutionen zugrunde liegt.Die Trust Indicators® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3811209-1&h=2581237292&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3811209-1%26h%3D3217769405%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fthetrustproject.org%252F%2523indicators%26a%3DTrust%2BIndicators%25C2%25AE&a=Trust+Indicators%C2%AE) - ein "Goldstandard"für journalistische Transparenz zeigen, wer und was hinter einer bestimmtenNachricht steht, einschließlich der Praktiken, die einen ehrlichen Journalismusim Interesse des öffentlichen Interesses gewährleisten. Über die teilnehmendenNachrichten-Websites befähigen sie mehr als drei Milliarden Menschen, dieIntegrität von Nachrichten weltweit einfach zu bewerten.Die Trust Indicators® werden nun zum ersten Mal auf der Nachrichtenseite einerStammesnation, Osage News (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3811209-1&h=1404981625&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3811209-1%26

Pacifica, Kalifornien, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) - 500.000 $ an neuen Finanzmitteln treiben zusätzliches Wachstum voran Elf Nachrichtenseiten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien und Europa erhielten heute das Trust-Zeichen in Anerkennung ihres Engagements für vertrauenswürdigen Journalismus, gab das Trust Project® bekannt. Sie reihen sich in Hunderte von Nachrichtenagenturen auf der ganzen Welt ein, die die 8 Trust Indicators® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3811209-1&h=837841116&u=https%3 A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3811209-1%26h%3D2799400339% 26u%3Dhttps%253A%252F%252Fthetrustproject.org%252F%2523indicators%26a%3D8%2BTrus t%2BIndicators%25C2%25AE&a=8+Trust+Indicators%C2%AE) auf ihren Seiten zeigen und einhalten. Darüber hinaus hat der langjährige Unterstützer Craig Newmark Philanthropies 500.000 $ bereitgestellt, um Initiativen in den Bereichen Forschung, Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit und technische Kapazitäten zu stärken.

The Trust Project fügt neue Websites hinzu, da der Bedarf an vertrauenswürdigen Nachrichten die kritische Grenze erreicht

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer