Allianz und Oscar-Preisträger Christoph Waltz produzieren neue Social-Media-Serie, um Menschen bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft zu unterstützen (FOTO)

- Allianz schließt sich mit Schauspieler Christoph Waltz zusammen, um gemeinsam

eine Social-Media-Serie mit dem Titel "Start Making Cents" zu entwickeln.

- Die sechsteilige Serie vereinfacht Finanz- und Versicherungsthemen in einem

unterhaltsamen und einnehmenden Format.

- Zudem soll das Verständnis von Allianz über den Versicherungsbereich hinaus

erweitert werden, indem die Expertise des Unternehmens im Bereich Investment

und Asset Management hervorgehoben wird.



Die Allianz Gruppe hat sich mit dem preisgekrönten Schauspieler Christoph Waltz

zusammengetan, um Menschen mit der neuen Social-Media-Serie "Start Making Cents"

dabei zu helfen, ihre finanzielle Zukunft besser zu gestalten.





Vor dem Hintergrund steigender Preise und höherer Kosten möchte Allianz dasThema Finanzwissen zugänglicher und greifbarer machen. Hierfür soll die Seriewertvolle Tipps für den Umgang mit den persönlichen Finanzen geben.Die sechsteilige Social-Media-Serie zeigt Waltz bei scheinbar alltäglichenHandlungen, die gleichzeitig leicht verständliche Metaphern für Finanzthemenvisuell darstellen. Mit dieser neuen Serie möchte die Allianz Menschen helfen,einen besseren Einstieg in die Welt der Geldanlage zu finden, indem sie einThema vereinfacht, das oft als unzugänglich und kompliziert angesehen wird.Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender von Allianz, sagte: "Wir bei Allianz wollenden Menschen helfen, ihr Geld so zu verwalten, dass es sich weiter entwickelt,länger hält und die Lebensqualität steigert. Wir glauben, dass die Vermittlungvon finanzieller Bildung dabei von entscheidender Bedeutung ist. Wir freuen uns,mit Christoph zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein für dieses wichtige Themazu schärfen und die Themen durch seinen Blickwinkel und Humor lebendiger zumachen.Auf seine unverwechselbare Art und Weise isst Waltz in einem weißen AnzugSpaghetti Bolognese, baut DIY-Möbel zusammen, packt einen Koffer, rasiertgeduldig Wollpullover, folgt einer strengen Hautpflegeroutine und beschäftigtsich mit Bienen. All das soll helfen, die Grundlagen des Investierens besser zuverstehen.Christoph Waltz sagt: "Es ist sehr nützlich und wichtig zu wissen, wie man mitGeld umgeht. Für Menschen wie mich ist es keine Option, ein Wirtschaftsstudiumzu beginnen. Zum Glück gibt es andere Möglichkeiten, sich das nötige Wissenanzueignen. Diese sind weitaus zugänglicher und nachvollziehbarer. Unsere kleineSerie für Allianz erscheint mir dafür als ideale Plattform. Schließlich geht es