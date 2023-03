EuGH am 21. März 2023 vor epochaler Entscheidung im Diesel-Abgasskandal / Werden Klagen gegen Autohersteller erleichtert?

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Den Autoherstellern kann am 21. März 2023 der Diesel-Abgasskandalgewaltig auf die Füße fallen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet ineinem Daimler-Verfahren, ob Ansprüche auf Schadensersatz gegen die Herstellerbereits aufgrund von fahrlässigem Verhalten rechtens sind. Auch die sogenannteNutzungsentschädigung, die sich Verbraucher vom Schadensersatz für gefahreneKilometer bisher abziehen lassen mussten, steht auf der Kippe ( Az.: C-100/21(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster) ).Generalanwalt Athanasios Rantos hat in seinen Schlussanträgen vom 6. Juni 2022dem EuGH empfohlen, die Hürden für Klagen deutlich zu senken und das Strafmaßgegen die Autohersteller in einem spürbaren Rahmen zu halten. Damit widersprichtder Generalanwalt mit seinen Schlussanträgen der bisherigen Rechtsprechung desBundesgerichtshofes (BGH). Die Diesel-Kanzlei Dr. Stoll & Sauer geht von einemdurchweg verbraucherfreundlichen Urteil aus. Denn in der Regel folgt der EuGHden Anträgen des Generalanwalts. Die Chancen auf Schadensersatz sind derzeitenorm gestiegen. Dr. Stoll & Sauer rät Verbrauchern daher zur anwaltlichenBeratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzleigehört zu den führenden im Abgasskandal. Mehr Infos zu den Entwicklungen am EuGHgibt es auf unserer Spezial-Website.(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/eugh-thermofenster)Was bedeutet ein verbraucherfreundliches EuGH-Urteil am 21. März 2023?Im aktuellen Fall geht es vor dem EuGH um einen Mercedes 220 CDI, bei dem einThermofenster bei der Abgasreinigung zum Einsatz kommt. Durch das Thermofensterwird die Abgasreinigung bei kühleren Temperaturen reduziert, was einen Anstiegder Stickoxid-Emissionen zur Folge hat. Der Käufer machte daherSchadenersatzansprüche geltend. Das Landgericht Ravensburg legte das Verfahrendem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Der EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantosmachte in seinen Schlussanträgen - eine Art Plädoyer - deutlich, dass er dieSchadenersatzansprüche für gerechtfertigt hält, weil Mercedes fahrlässiggehandelt hat. Aus Sicht Ihrer Dieselskandal-Anwälte wird es nach einempositiven Urteil des EuGH am 21. März 2023 wesentlich leichter sein, erfolgreichgegen Automobilhersteller Schadensersatz einzuklagen. Nicht nur dieErfolgsaussichten werden steigen, auch viel mehr Dieselfahrer sindklageberechtigt. Warum ist das so?1. Das Thermofenster wird gleich gesetzt mit anderen illegalenAbschalteinrichtungen.Abschalteinrichtungen sorgen dafür, dass dieAbgasreinigung auf dem Prüfstand gesetzeskonform funktioniert. Im normalen