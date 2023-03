Patriot Battery Metals meldet Abschluss von Finanzierung im Wert von C$50 Mio.

20. März 2023 - Vancouver, BC, Kanada. 21. März 2023 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 15. März 2023 (Vancouver, BC, Kanada) / 16. März 2023 (Sydney, Australien) mitzuteilen, dass die Flow-Through-Kapitalbeschaffung von ca. 2,215 Millionen Flow-Through-Aktien des Unternehmens zu einem Ausgabepreis von C$22,57 pro Aktie an institutionelle, professionelle und versierte Anleger für einen Bruttoerlös von ca. C$50 Mio. erfolgreich abgeschlossen hat. Begriffe in Großbuchstaben, die in dieser Pressemeldung nicht anderweitig definiert sind, haben die Bedeutung, die in der Pressemitteilung vom 15. März 2023 angegeben ist. Weitere Informationen finden Sie in dieser Meldung.

Die Abwicklung wird voraussichtlich am 23. März 2023 (Sydney, australische Zeit) stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt werden die Flow-Through-Aktien in ca. 22,15 Millionen Chess Depositary Interests („CDI“) umgewandelt. CDI, die an der ASX gehandelt werden und aufgrund der Flow-Through-Aktien ausgegeben werden, können erst nach vier Monaten ab dem Abwicklungstag in Stammaktien des Unternehmens zum Zweck des Handels mit solchen Aktien in Kanada umgewandelt werden.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Flow-Through-Kapitalbeschaffung zahlt das Unternehmen Euroz Hartleys Limited und Canaccord Genuity (Australia) Ltd. als Joint Lead Manager für die Transaktion eine Barprovision in Höhe von A$1.215.995,72. Der Erlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien werden zur Finanzierung der Exploration des Konzessionsgebiets Corvette des Unternehmens verwendet.

Über Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den 2,6 km langen Spodumen-Pegmatit CV5 mit Bohrabschnitten von 156,9 m mit 2,12% Li2O, einschließlich 25,0 m mit 5,04 % Li2O oder 5,0 m mit 6,36 % Li2O (CV22 083), 159,7 m mit 1,6 5% Li2O (CV22-042), 131,2 m mit 1,96 % Li2O (CV22-100) und 52,2 m mit 3,34 % Li2O, einschließlich 15,0 m at 5,1 0% Li2O (CV22-093), hervorgehoben wird. Außerdem beherbergt das Konzessionsgebiet den Trend Golden Gap mit Stichproben von 3,1 bis 108,9 g/t Au aus Ausbissen und 7 m mit 10,5 g/t Au im Bohrloch, sowie den Trend Maven mit 8,15 % Cu, 1,33 g/t Au und 171 g/t Ag in Ausbissen.