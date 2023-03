Recharge Resources übt Option auf den Erwerb des Lithiumsoleprojekts Pocitos 1 aus und nimmt 1,716 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants ein

Vancouver, BC – 21. März 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Zahlung in Höhe von 500.000 US-Dollar geleistet hat, wie es die Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta (Argentinien) vorschreibt. Der Betrag wurde vor dem Stichtag 21. März 2023 gezahlt und stellt die letzte Barzahlung dar, die bis zum 21. März 2027 erforderlich ist, um eine 100%ige Beteiligung am Projekt zu erwerben. Das Unternehmen ist damit Eigentümer von 80 % der Anteile am Projekt.