PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Erholung an Europas Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Die Erwartung stützte, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen am Mittwoch allenfalls moderat anhebt. Zudem half die Aussicht auf notfalls weitere Staatshilfen für strauchelnde US-Banken. Der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit einem Plus von 1,51 Prozent auf 4181,60 Punkte. Damit hat der Eurozonen-Leitindex den Rückschlag seit Beginn der Bankenkrise in den USA vor anderthalb Wochen großteils aufgeholt.

Der französische Cac 40 stieg am Dienstag um 1,42 Prozent auf 7112,91 Punkte und der britische FTSE 100 gewann 1,79 Prozent auf 7536,22 Punkte.