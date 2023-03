DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Vitesco auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vitesco auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Autozulieferer habe zwar einen schwachen Ausblick gegeben, doch im Fokus stehe der Auftragsbestand, der die mittelfristigen Ziele unterstütze, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 06:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vitesco Technologies Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 61,35EUR gehandelt.