Bankenkrise: (K)eine Lehre aus 2008?

Too big to fail, too big to bail. Knapp 15 Jahre nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers müssen wieder Banken gerettet werden. Das Vertrauen in das globale Finanzsystem ist erschüttert – trotz aller Beschwichtigungsversuche. Schließlich war das Traditionshaus Credit Suisse nicht nur ein der weltweit 30 systemrelevanten Banken. Nach der Elefantenhochzeit mit dem Branchenprimus UBS kommt die neue alte Großbank auf eine gigantische Bilanzsumme, mehr als doppelt so groß ist wie die Wirtschaftsleistung der Schweiz. Das ist alles andere, nur nicht beruhigend.

Was müsste getan werden, um die Fehler der Vergangenheit nicht immer wieder aufs Neue zu wiederholen? An guten Ideen mangelt es jedenfalls nicht. Die "Handelsblatt"-Redaktion hat im Gespräch mit zahlreichen Experten vier regulatorische Vorschläge ausgearbeitet: