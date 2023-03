Der Finanzdienstleistungssektor bleibt turbulent. Nachdem mit der Silvergate Bank eine der führenden Banken für Krypto-Zahlungen dieses Jahr geschlossen wurde und die Silicon Valley Bank mit ihrem Kollaps ein Beben um den Erdball geschickt hat, markiert die Notrettung der Credit Swiss den vorläufigen Höhepunkt der Katasptrophennews aus der Branche. Von daher ist es wenig verwunderlich, dass die Kurse in den Korrekturmodus übergegangen sind – eben insbesondere von Unternehmen des Financial Services Marktes. Genau diese Rückgänge bieten nun aber einmalige Einstiegschancen. Besser als Banken gefallen mir derzeit Versicherungen. Und eine auf dem aktuellen Niveau ganz besonders: Legal & General.

Die Briten sind im Bereich Pensions, Annuities, Life Assurance und Asset Management tätig. Im Asset Management spielt der FTSE100 Wert in der globalen Topliga mit und verwaltet über eine Billion GBP. Die Fundamentaldaten überzeugen mit einem 2022er EPS von 19.37 pence, einer soliden Bilanz mit einer Solvency Ration von 236% und einem Return on Equity der seit Jahren konstant bei 20% oder leicht darüber liegt. Der Gewinn je Aktie wurde dabei innerhalb der vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Dividende wurde sogar mehr als verdoppelt und seit der Finanzkrise – mit Ausnahme des Covid19 Jahres 2020 in dem sie konstant gehalten wurde – jedes Jahr angehoben. Der Buchwert wurde innerhalb dieses Zeitraumes von 92 pence je Aktie auf 1.94 GBP gesteigert. Einzig der Aktienkurs hat diese Entwicklung nicht mitgemacht und steht nach der jüngsten Korrektur wieder beinahe so tief wie vor zehn Jahren als – wie gesagt – Gewinn, Dividenden und Buchwert noch allesamt weniger als die Hälfte der heutigen Werte erreichten.

iMaps-Fazit: Mit Legal & General bietet “Mr. Market” derzeit einen Wachstumswert, der in der Vergangenheit solide um 7.2% p.a. und mehr gewachsen ist und dieses Wachstum im hohen einstelligen Bereich meiner Meinungen nach noch lange fortsetzen wird können, zu absoluten Ausverkaufspreisen unter 2.30 GBP je Aktie an. Der Titel notiert damit nur noch knapp über Buchwert – und das wie gesagt bei einer Gesellschaft mit 20%+ Return on Equity. Ich gehe davon aus, dass der Gewinn, der Buchwert je Aktie und auch die Dividende sich in den kommenden zehn Jahren erneut zumindest verdoppeln werden. Neben diesem Wachstum gibt es eine steigende Dividende von derzeit 19.37 pence – also 8.5% Dividendenrendite. Wir haben den Titel entsprechend auch im in Stuttgart gelisteten pfandbesicherten iMaps AktienTipp Community Zertifikat (ISIN: DE000A3GZ3U7) stark aufgestockt. Strong Buy

Disclaimer: Der Basisprospekt für das Emissionsprogramm derivativer Wertpapiere der iMaps ETI AG wurde von der FMA Liechtestein gebilligt und steht auf der Website der Emittentin, http://www.imaps-capital.com/etis gratis zur Verfügung. Die Billigung des Basisprospektes darf nicht als Befürwortung der Wertpapiere ausgelegt werden. Vor einem Investment sollten immer sämtliche Dokumente gelesen und verstanden werden und/oder ein konzensionierter Investmentberater konsultiert werden.

Der Autor ist privat in der vorgestellten Aktie investiert und daher unter Umständen biased.