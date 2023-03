München (ots) -



- E.ON Test zeigt Potenziale der Technologie für Privatpersonen mit Solaranlage

- Durch die Erhöhung des Autarkiegrads können Anwender künftig beim Strombezug

sparen und CO2-Emissionen verringern



Das Pilotprojekt "Bi-ClEVer", das E.ON gemeinsam mit Partnern durchführt, hat

gezeigt, dass sich der Autarkiegrad von Solaranlagenbesitzern mit E-Auto durch

bidirektionales Laden mehr als verdoppeln kann. Bei dieser Technik fließt der

Strom nicht nur in Richtung des E-Auto-Akkus, sondern kann bei Bedarf wieder aus

dem Akku ins Haus oder Stromnetz geleitet werden. Die Analyse hat ergeben: Mit

einer PV-Anlage und einem E-Auto mit 42 kWh-Akku als Zwischenspeicher sind bis

zu 51 Prozent Autarkiegrad im Jahresdurchschnitt möglich, wobei Winter, bewölkte

Tage und Nächte eingerechnet sind. Neben der Energie, die für den Haushalt

benötigt wird, wurde auch der Fahrstrom berücksichtigt. Um dieses Autarkie-Level

zu erreichen, werden die Ladezeiten des E-Fahrzeugs intelligent gesteuert,

sodass der Akku möglichst nur mit selbst erzeugten Sonnenstrom geladen wird.

Ebenfalls untersucht wurde, wie sich ein zusätzlicher stationärer

Batteriespeicher auswirkt: Damit lässt sich der Autarkiegrad der Pilotanwender

sogar auf bis zu 59 Prozent erhöhen. Abhängig von individuellen Faktoren wie

Verbrauch, Nutzungsverhalten oder Größe von PV-Anlage und Speicher kann der

jeweilige Autarkie-Wert sogar noch höher liegen. Würde man im Falle der

Pilothaushalte mit dem E-Auto auf alle Speichermöglichkeiten und optimiertes

Laden verzichten, läge ihr Autarkiegrad durch die Erzeugung von Solarstrom bei

rund einem Viertel.





CO2-Reduzierung von bis zu einer Tonne im Jahr"Bidirektionales Laden wird eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende undden Klimaschutz sein. Im Vergleich zu einem Haushalt ohne PV-Anlage undStromspeicher, der mit dem deutschen Strommix beliefert wird, kann einvergleichbarer Haushalt mit Solaranlage durch die Nutzung von bidirektionalemLaden auch ohne klassischen Batteriespeicher bis zu einer Tonne CO2 pro Jahreinsparen. Die Anwenderinnen und Anwender werden somit unabhängiger vomEnergiemarkt und tragen aktiv zum Umweltschutz bei", so Benjamin Jambor,Geschäftsführer Future Energy Home bei E.ON Deutschland.Das energetische und finanzielle Optimum für die jeweiligen Kundinnen und Kundenwird von einem Algorithmus automatisch herausgearbeitet und dann von derSteuereinheit, dem sogenannten "Home Energy Management System" umgesetzt. Somiterfolgen die Lade- und Entladevorgänge komplett automatisiert. Die Anwenderinoder der Anwender kann mittels App Vorgaben, wie einen gewünschten Ladezustanddes Fahrzeugs zu einer bestimmten Uhrzeit, einen immer geltendenMindestladezustand oder ausschließlich solares Laden, festlegen. Die Erhöhungder eigenen Solarstromnutzung durch bidirektionales Laden ist besondersattraktiv für diejenigen, die eine PV-Anlage und ein E-Auto, jedoch keinenBatteriespeicher haben, da der ohnehin vorhandene Akku des E-Autos als Speicherdienen kann.Mark Ritzmann, Managing Director bei E.ON Group Innovation gibt einen Ausblickauf die nächste Phase des Pilotprojekts: "Zur weiteren Optimierung derLadetechnologie erproben wir zusätzliche technische Möglichkeiten: Dazu gehörenfortlaufende Verbesserungen des Algorithmus - beispielsweise durchWettervorhersagen oder durch die Analyse des individuellen Nutzungs- undMobilitätsverhaltens der Hausbewohner. Durch die stetige Weiterentwicklung derSoftware wird es zukünftig noch mehr Optimierungs- und dadurch Einsparpotenzialgeben."Weitere Anwendungsfälle, die neben der Autarkiegraderhöhung im Rahmen desPilotprojekts bereits getestet werden, reichen vom Nutzen zeitvariablerStromtarife bis hin zum Handel mit Strom. Perspektivisch könnten die Speichervon E-Autos zudem als eine Art Schwarmbatterie fungieren, die mit ihrerbereitgestellten Flexibilität und intelligenter Vernetzung das Verteilnetzentlasten können.Als wissenschaftlicher Partner begleitet ein Team der EBZ Business School dasBi-ClEVer Projekt durch kontinuierliche Datenauswertungen der Piloteinsätze undmit einem Digital-Twin Modell. Außerdem ist Bi-ClEVer angelehnt an das"Bidirektionales Lademanagement" Projekt (BDL), an dem auch Bayernwerk, BMW undweitere Partner beteiligt waren. Die Anbindung von BiClEVer an BDL erfolgte übereine Verbundpartnerschaft mit der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE).Das BDL-Projekt wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutzgefördert. Träger des auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts ist das DeutscheZentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenhttp://www.eon.dePressekontakt:Karen PeemöllerTel.: +49 89 1254-1338Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109984/5473461OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH