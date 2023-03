Tata Communications veröffentlicht JAMVEE(TM), eine integrierte, vereinfachte cloud-basierte Anruflösung für globale Unternehmen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Orlando, Fl., und Mumbai, Indien,, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - TataCommunications (https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tatacommunications.com%2F&data=05%7C01%7CAastha.Singh2%40tatacommunications.com%7Ca97606ff05924afd63c808db206736fc%7C202104622c5e4ec8b3e20be950f292ca%7C0%7C0%7C638139399890534983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5SHoAFduPbk%2Bl18K0N0ttqSCWpQQadx5A0Ld5AK6rtY%3D&reserved=0) , ein globaler Wegbereiter digitalerÖkosysteme, stellt heute JAMVEE(TM) vor, eine cloud-basierte Anwendung mit einerintegrierten und vereinfachten Sprachanruflösung, die das Mitarbeitererlebnis,sowie die Produktivität mit einfachen Funktionen für die Zusammenarbeitverbessert. Diese End-to-End-Geschäftslösung bietet Mitarbeitern einhochwertiges Anruf- und Messaging-Erlebnis für die Interaktion mit Kollegen ineinem sicheren Netzwerk auf allen Android-, iOS- oder Windows Desktop-Geräten.Mit flexiblen Plänen für Sprachanrufe und Datenroaming ist JAMVEE(TM) einekosteneffiziente Lösung für die Bedürfnisse von Unternehmensmitarbeitern.JAMVEE(TM) wurde speziell für Mitglieder von Wissens- und Frontline-Teamsinnerhalb eines Unternehmens entwickelt. Seine einfache Oberfläche ermöglicht esBenutzern, problemlos mit Kollegen in einer "Closed User Group" (CUG) zutelefonieren und zu chatten. Es bietet ebenso Sprachaufzeichnungs-Funktionen.JAMVEE(TM) kann schnell und nahtlos in Kommunikationsanwendungen von Unternehmenintegriert werden.JAMVEE(TM) versetzt Unternehmen zusammen mit der eSIM-Lösung MOVE(TM) von TataCommunications in die Lage, Mitarbeitern auf Geschäftsreisen diekostengünstigste Collaboration-Lösung bereitzustellen, dieBenutzerfreundlichkeit, qualitativ hochwertige Sprachanrufe gewährleistet unddie Effizienz der Mitarbeiter verbessert.Sie unterstützt ein schnelleres Onboarding und ist regulatorisch konform mit denBetrugsbekämpfung-APIs, sowie Erkennungs- und Alarmfunktionen, um einevollständige Gesprächssicherheit zu gewährleisten. Es hilft Unternehmen ebensodabei, Kostenüberschreitungen zu vermeiden, wenn sie umfangreiche Anwendungenmit umfangreichen Funktionen bereitstellen, die eine gründliche und ausgefeilteBenutzerschulung und technische Infrastruktur erfordern."Hybrides Arbeiten ist von Dauer und wird sich weiterentwickeln", sagte MysoreMadhusudhan, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Collaboration andConnected Solutions, bei Tata Communications. "Jede Organisation, die dabei ist,eine hybride Zukunft für ihre Mitarbeiter aufzubauen oder diese zu entwickeln,