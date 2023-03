Ford Pro präsentiert mit dem Wildtrak X und dem Tremor zwei neue Offroad-Versionen der erfolgreichen Ranger-Baureihe

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln (ots) -- Noch mehr Offroad-Appeal und größere Modellvielfalt für Europasmeistverkauften Pickup: Ford Pro erweitert Ranger-Palette um den Wildtrak Xund den Tremor- Robust und modern: Die neuen Varianten haben ein Fahrwerk von Bilstein mitlängeren Federwegen und fortschrittliche Offroad-Assistenz-Systeme- Segment-Neuheit: Mit dem einstellbaren Sportbügel lassen sich langeGegenstände wie Leitern oder Rohre über der Ladefläche transportieren - sokann die Ladefläche selbst für andere Fracht genutzt werden- Ranger Wildtrak X und Tremor sind ab sofort bestellbar, die Auslieferungbeginnt in Europa voraussichtlich im August 2023Ford Pro, die neue Geschäftseinheit, die sich mit einem breiten Angebot anFahrzeugen und praxisrelevanten Dienstleistungen aus einer Hand an Gewerbekundenaller Branchen und Größen richtet, bringt zwei weitere Versionen der neuen FordRanger-Generation auf den Markt: den Ranger Wildtrak X* und den Ranger Tremor*.Sie stehen für herausragende Offroad-Fähigkeiten, moderne Technologien undspezifische Design-Merkmale. Damit ist Europas beliebteste Pickup-Baureihe jetztin acht Ausstattungsvarianten lieferbar, die jegliche Kunden-Anforderungenabdecken: XL, XLT, Tremor, Limited, Wildtrak, Wildtrak X, Platinum und Raptor.Bestellungen für die beiden neuen Modellversionen Wildtrak X und Tremor nehmendie Ford Pro-Händler ab sofort an. Die ersten Fahrzeuge sollen im August 2023 zuden Kunden rollen. Der Ranger Tremor kostet in Deutschland netto ab 44.190 Euro,der Ranger Wildtrak X netto ab 51.890 Euro.Dies ist der Link auf ein entsprechendes YouTube-Video:https://youtu.be/gOuAm-b5_wIDer Ranger Wildtrak X und der Ranger Tremor richten sich vor allem an Kunden,die ihren Pritschenwagen auch für anspruchsvolle Offroad-Aufgaben einsetzenwollen oder müssen. Beide Varianten haben daher ein umfassend modifiziertesFahrwerk. Es setzt auf Bilstein-Stoßdämpfer, mit denen der Wildtrak X und derTremor als derzeit einzige Ranger-Versionen serienmäßig ausgerüstet sind. Hinzukommen Fahrer-Assistenzsysteme, die speziell für den Offroad-Einsatz konzipiertsind. Spezielle Design-Merkmale unterstreichen die robuste Charakteristik derbeiden Newcomer auch optisch.Als erste europäische Pickups überhaupt zeichnen sich Ranger Wildtrak X undTremor durch den auf Wunsch lieferbaren einstellbaren Sportbügel aus. Er eignetsich ideal für Gewerbetreibende, die lange Gegenstände wie zum Beispiel Leiternoder Rohre transportieren wollen und zugleich die eigentliche Ladefläche fürandere Fracht freihalten möchten."Ranger Wildtrak X und Ranger Tremor folgen derselben Leitidee wie der legendäre