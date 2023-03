Brid.TV bringt die Yield Optimization Engine auf den Markt

Belgrad, Serbien, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Brid.TV führt eine Yield

Optimization Engine für Publisher ein



Brid.TV, ein führender Anbieter von Video-Monetarisierungs- und

Managementlösungen, die auf Publisher und andere videofokussierte Unternehmen

zugeschnitten sind, hat ein Update der Plattform angekündigt, das die Yield

Optimization Engine beinhaltet, eine Reihe von Monetarisierungsboostern für

Publisher, die ihre Werbeeinnahmen steigern möchten.



"Die Yield Optimization Engine und ihr dynamischer Mindestpreis-Optimierer

treffen Millionen von Decisions im Handumdrehen, um den besten Basiswert für

jede Auktion festzulegen", so Igor Damic, VP of Product bei Brid.TV. "Die Engine

stützt sich auf Datenanalysen und fortschrittliche Algorithmen, um die

Anzeigenleistung zu steigern und die Möglichkeiten der Anzeigenschaltung zu

erhöhen. Dies führt zu deutlich höheren Werbeeinnahmen für Publisher. Einige

unserer Premium-Partner haben bereits einen Anstieg der RPMs um 110 %

verzeichnet", fügte er hinzu.





Die Yield Optimization Engine von Brid.TV enthält zwei Booster. Zum einen gibtes den dynamischen Mindestpreis-Optimierer für Publisher, die Prebid.jseinsetzen, der automatisch Preisuntergrenzen für jede Impression festlegt und sodie RPMs der Publisher erhöht. Er verfolgt die Auktionsergebnisse in Echtzeitund passt die optimalen Preisuntergrenzen entsprechend an.Für Publisher, die Prebid nicht nutzen, gibt es das intelligenteWaterfall-Management von Brid.TV, das eine höhere Anzahl von Möglichkeiten beider Anzeigenschaltung gewährleistet und den gesamten Ad-Stack aktiviert.Publisher können auf die Yield Optimization Engine als eigenständige Option überihr CMS zugreifen oder als Teil des neu eingeführten Managed Ads, einemMehrwertdienst für alle Premium-Publisher, der fortschrittlicheAnzeigentechnologie und die Erfahrung des Brid.TV Ad-Ops-Teams nutzt, um dieWerbeeinnahmen zu maximieren.Wenn Sie mehr über die Brid.TV Yield Optimization Engine und andere Lösungen zurMonetarisierung von Videos erfahren möchten, klicken Sie hier (https://www.brid.tv/floor-price-optimization/?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=yoe&utmcontent=landing-floor-price-optimization) oder kontaktieren (https://www.brid.tv/contact/?utm_source=cision&utm_medium=pr&utm_campaign=yoe&utmcontent=contact-floor-price-optimization) Sie Brid.TV.Informationen zu Brid.TVBrid.TV ist ein Premium-Video- und Ad-Tech-Unternehmen sowie Partner desVertrauens von einer ständig wachsenden Zahl an Publishern, Werbenetzwerken undanderen videofokussierten Unternehmen. Es ist eine erstklassige Lösung für dieErkennung, das Hosting, die Verwaltung und die Verbreitung von Videoinhalten.Mit seiner großen Erfahrung in den Bereichen Ad-Tech und Monetarisierung istBrid.TV in der Lage, fortschrittliche Ad-Stack-Tools für Publisherbereitzustellen, die ihnen einen Vorsprung verschaffen und gleichzeitig denAnzeigenertrag maximieren.Zusätzlich zu der robusten Videoplattform bietet Brid.TV eine qualitativhochwertige Werbenachfrage, Videoinhalte, White-Label-OTT-Apps und ein Höchstmaßan Flexibilität bei der Erfüllung der Anforderungen von Publishern durch dasinterne Kundenerfolgsmanagement.