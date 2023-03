„Sicherstellung von Aufträgen" auf See, Weifang, China liefert zufriedenstellende Antworten

WEIFANG, China, 29. März 2023 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht des Shandong-Büros der Hong Kong Business Daily. Vom 5. bis 11. März reiste die Delegation zur Förderung von Wirtschafts- und Handelsinvestitionen der Provinz Shandong aus Weifang nach Japan und Südkorea, um dort Aktivitäten zur Förderung von Wirtschafts- und Handelsinvestitionen durchzuführen, die sehr erfolgreich verliefen. Im Rahmen dieser Investitionsförderung wurde nicht nur für Weifang als Ganzes geworben, sondern auch eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet. Auf der 48. Japan International Food and Beverage Exhibition und der 9. Shandong Brand Agricultural Products Tokyo Exhibition, der China Shandong Export Commodities (Osaka, Japan) Exhibition und der Shandong Cultural Trade Exhibition wurde vor Ort ein Handelsumsatz von rund 1,25 Milliarden Yuan erzielt.

Am 6. März veranstaltete die Weifang-Delegation zur Förderung von Wirtschafts- und Handelsinvestitionen erstmals das Weifang (Tokio) Key Industries Promotion and Matchmaking Meeting for National Agricultural Comprehensive Zone Projects in Tokio, Japan, und lud 15 Wirtschaftsverbände und multinationale Unternehmen aus den Bereichen moderne Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung und fortschrittliche Fertigung in Japan zur Teilnahme ein. Während dieser Veranstaltung hat Weifang erfolgreich eine Reihe wichtiger Industrieprojekte abgeschlossen und unterzeichnete drei Kooperationsvereinbarungen, um den Austausch und die Zusammenarbeit mit Japan in Bereichen wie moderne Landwirtschaft, Biomedizin, Textil- und Bekleidungsindustrie sowie Energiewirtschaft weiter zu vertiefen.

Während der Aktivitäten zur Förderung von Wirtschafts- und Handelsinvestitionen verfolgte die Delegation zur Förderung von Wirtschafts- und Handelsinvestitionen in Weifang einen präzisen „Punkt-zu-Punkt"-Ansatz zur Investitionsförderung, besuchte und traf sich intensiv mit einer großen Anzahl von wichtigen Vertretern ausländischer Institutionen wie Regierungen, Handelsförderungsagenturen und großen Unternehmen und erzielte Kooperationsergebnisse in verschiedenen Bereichen.

Die Delegation warb energisch für die Schlüsselindustrien und Parks der Stadt Weifang, veröffentlichte Anreizmaßnahmen und förderte effektiv den Kooperationsprozess von Schlüsselprojekten. Verstärkung der Zusammenarbeit mit dem japanischen multinationalen Unternehmen Kawasaki Heavy Industries in den Bereichen umweltfreundliche und kohlenstoffarme Wirtschaft sowie fortschrittliche Fertigung und beschleunigte Förderung wichtiger Kooperationsprojekte; Vertiefung der Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Post und umfassende Kooperation beim Aufbau neuer internationaler Logistikkanäle, bei der Entwicklung des grenzüberschreitenden elektronischen Geschäftsverkehrs und beim Technologieaustausch für Logistiknetzwerke, basierend auf der Beschleunigung des Baus des grenzüberschreitenden Expresszentrums der Weifang Comprehensive Bonded Zone.

