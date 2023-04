Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im März '23

Der März schleppte sich zwischen Bankenbeben und Börsenbibbern über die Runden. Heftige Kurseinbrüche wurden zumeist wieder aufgeholt, vor allem dank der erneuten Liquiditätsflutung durch die US-Notenbank. In der letzte Woche zeigte sich der März dann sehr frühlingshaft und so wurden die gröbsten Kursverluste am Ende wieder eingedämmt. Das gilt natürlich nicht für einzelne Werte, vor allem im Bankenbereich. Hort der Sicherheit waren einmal mehr die großen US-Technologieriesen...