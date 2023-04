Wirtschaft Dax tritt auch am Mittag auf der Stelle - Blick auf Energiesektor

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist nach einem bereits verhaltenen Start am Montagmorgen auch am Mittag weiter auf der Stelle getreten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit 15.640 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Aktien von Siemens Energy, der Deutschen Bank und Commerzbank. Größere Abschläge gab es unter anderem bei den Papieren der Hannover Rück, von Daimler Truck und der Deutschen Post. Besonders im Fokus stehen aktuell der Energie- und der Technologiesektor.