Erst Saudi-Arabien, heute nun auch Brasilien: immer mehr Länder wenden sich ab vom US-Dollar und wollen den Greenback als dominante Reservewährung der Welt ersetzen, allen voran die BRICS-Staaten. Aber kann das wirklich gelingen? Gerade bei den meisten BRICS-Staaten gibt es Kapitalverkehrskontrollen und viele andere Hindernisse, die eine Alternativ-Währung zum Dollar wirklich aussichtsreich erscheinen ließe. Derzeit wird die Weltleitwährung wegen der Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der Fed (heute niedriger als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise) abverkauft - nun ist der Dollar-Index an einer zentralen Unterstützung angekommen. Kommt nun eine Erholung? Die Wall Street heute mit guter Laune: wieder einmal werden die zuletzt schwächelnden BIG-Tech-Konzerne (Apple und Co) gekauft nach den heutigen US-Konjunkturdaten. Eine Rezession in den USA wir nun immer wahrscheinlicher - und das dürfte bald eine Flucht in sichere Häfen auslösen..

