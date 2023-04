H&M Foundation Durchbruch-Technologie entwickelt - Acousweep trennt mithilfe von Schallwellen Mikroplastik aus Abwasser

Stockholm (ots/PRNewswire) - Die von The Hong Kong Research Institute of

Textiles and Apparel (HKRITA) (https://www.hkrita.com/) mit Unterstützung der

H&M Foundation (https://hmfoundation.com/) entwickelte Technologie kann mithilfe

von Schallwellen Mikroplastik aus Abwasser trennen. Acousweep ist eine

Plug-and-Play-Anwendung. Die Technologie kann leicht transportiert und an jede

Abwasseranlage angeschlossen werden. Wenn die Technologie in großem Maßstab

implementiert wird, wird sie einen signifikanten Einfluss auf den nachhaltigen

Fußabdruck der Modeindustrie haben.



Mikroplastikverschmutzung ist ein weltweit etabliertes Problem und eine

Bedrohung für Ökosysteme, Tiere und Menschen. Mikroplastik stammt aus einer

Vielzahl von Quellen, darunter größere Kunststoffabfälle, die sich zu immer

kleineren Teilen zersetzen, oder Mikroperlen in peelenden Gesundheits- und

Schönheitsprodukten sowie Reinigungsmitteln wie Zahnpasta. Ein bedeutender

Anteil der ozeanischen Mikroplastikverschmutzung, weltweit etwa 16 % bis 35 % (h

ttps://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a#:~:t

ext=About%208%25%20of%20European%20microplastics,global%20marine%20environment%2

0each%20year.) , stammt aus synthetischen Textilien.