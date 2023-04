Der Medizintechnik-Hersteller Philips hat heute Quartalszahlen bekanntgegeben und steigt ebenfalls zweistellig an: diese lagen deutlich über den Erwartungen. Auch wenn der operative Gewinn am Ende in der Bilanz von einer sehr großen Rückstellung aufgezehrt wurde, sind die vorliegenden Daten an der Börse positiv gewürdigt worden. Wir bringen weitere Details des Zahlenwerks zutage.

Bei den Aktienwerten stechen heute erst einmal zwei Unternehmen deutlich heraus. Zunächst sprechen wir über die Software AG , deren Aktien um rund 50 Prozent auf 30 Euro ansteigen. Eine Übernahme ist der Hintergrund für den Kurssprung, der sich im Softwarebereich vollzieht. Nicht alle Analysten gehen diesen "Schritt" in der Bewertung mit. Immerhin muss sich das Unternehmen mit Oracle oder SAP im gleichen Segment messen lassen. Was sind die Eckdaten für die geplante Übernahme?

Der DAX kann sich auch in der neuen Handelswoche auf einem verhältnismäßig hohem Niveau halten. Wie schon in der Vorwoche, wurden auch heute wieder Kursrücksetzer gekauft. Somit stehen wir am frühen Nachmittag erneut an der 15.900er-Region und damit nahe der Jahreshochs. Werden diese heute neu definiert?

