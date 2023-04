STIHL erzielt Umsatzrekord und setzt auf doppelte Technologieführerschaft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Waiblingen (ots) -- STIHL strebt Spitzenposition im Akku-Markt an- STIHL investiert in die Zukunftsfähigkeit von Benzin-Produkten und setzt aufE-Fuels- Konjunkturelle und geopolitische Herausforderungen bremsen AbsatzwachstumDie STIHL Gruppe hat das herausfordernde Geschäftsjahr 2022 mit einemRekordumsatz von 5,5 Milliarden Euro abgeschlossen und konnte damit ein Wachstumvon 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielen. Als international aufgestelltesUnternehmen wurden 90 Prozent des Umsatzes außerhalb des HeimatmarktesDeutschland erzielt. Das Plus geht insbesondere auf Währungseffekte,inflationsbedingte Preisanpassungen und eine stärkere Nachfrage nachhochpreisigen Profi-Produkten zurück. Ohne Wechselkurseffekte hätte derUmsatzzuwachs 3,1 Prozent betragen. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 arbeiteten20.552 Beschäftigte in der STIHL Gruppe. Das sind 2,3 Prozent mehr als imVorjahr. Michael Traub, STIHL Vorstandsvorsitzender, erklärt: "Unser Absatz warim Geschäftsjahr 2022 nach wie vor auf hohem Niveau. Gegenüber demwachstumsstarken Vorjahr verzeichneten wir jedoch einen leichten Rückgang in derNachfrage. Denn 2022 war geprägt von konjunkturellen und geopolitischenHerausforderungen. Seien es gestörte Lieferketten, Materialknappheit, Krieg inder Ukraine, Energiekrise oder Inflation. Das haben wir auch in derGeschäftsentwicklung gespürt." So wurde das Absatzwachstum unter anderem auchgebremst durch eine schwache Konjunktur in den Kernmärkten USA und Westeuropa,eine abnehmende Kaufkraft und eine stärkere Verlagerung von Konsumausgaben inandere Lebensbereiche wie Gastronomie und Tourismus infolge gelockerterCorona-Maßnahmen. Während der Trend zu Akku-Produkten nach wie vor anhält,verzeichnet die STIHL Gruppe einen leichten Rückgang im Benzin-Segment. MichaelTraub: "Der Wandel von Benzin hin zu Akku ist in vollem Gange. STIHL gestaltetdiese Transformation aktiv, indem wir auf eine doppelte Technologieführerschaftsetzen: Wir investieren konsequent auf hohem Niveau in die Akku-Technologie undarbeiten gleichzeitig weiterhin mit Hochdruck daran, unsere Benzin-Produktenachhaltig und umweltfreundlich weiterzuentwickeln."Verändertes Konsumverhalten, Trockenheit und Lieferengpässe bremsenAbsatzentwicklungMit dem Wegfall der Corona-Maßnahmen ebbte der Cocooning-Effekt ab, der denTrend beschreibt, sich in die eigenen vier Wände zurückzuziehen undbeispielsweise der Gartenarbeit oder dem Heimwerken nachzugehen. Stattdessenflossen mehr Ausgaben in Bereiche wie Tourismus, Kulturangebote und Gastronomie.Das wirkt sich ebenfalls auf die weltweite STIHL Absatzentwicklung aus. Zudem