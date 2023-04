NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von Intel ist von den Anlegern am Freitag hervorragend aufgenommen worden. Die Aktie des Halbleiterkonzerns schnellte im frühen Handel um bis zu neun Prozent nach oben und notierte zuletzt 4,60 Prozent höher bei 31,23 US-Dollar. Damit war sie klarer Spitzenreiter im Dow Jones Industrial .

AKTIE IM FOKUS Intel-Zahlen kommen sehr gut an - Aktie an Dow-spitze

