First Hydrogen beginnt Testversuche mit Rivus

Vancouver, B.C., 2. Mai 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) gibt die Übergabe seines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugs (FCEV) nach dem erfolgreichen Abschluss der Sicherheits- und Kilometerleistungstests bekannt. Das FCEV des Unternehmens wurde jetzt an das Support Centre von Rivus in Birmingham, Großbritannien, geliefert. Die Techniker von First Hydrogen nahmen am 27. und 28. April gemeinsam mit dem Rivus-Team an einer Fahrerschulung teil. In den nächsten Monaten wird das FCEV auf ausgewählten Strecken und in unterschiedlichem Gelände in der Gegend von Birmingham und South Yorkshire gefahren. Es wird Nutzlasten unterschiedlicher Größe befördern, um die Fahrzeugleistung unter realen Bedingungen zu messen. Rivus betreut einige der größten und wichtigsten Fuhrparks Großbritanniens und verwaltet rund 120.000 Fahrzeuge, darunter etwa 85.000 leichte Nutzfahrzeuge.