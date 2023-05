Starbucks im Portrait: Einfach mehr als nur Kaffee?!

In diesem Kurzportrait geht es um Starbucks . Der auf Kaffee spezialisierte Konzern ist aus unseren Innenstädten nicht mehr wegzudenken und in seinem Segment mit einem Weltmarktanteil von 46 % die klare Nummer eins. Täglich bedient man über 100 Mio. Menschen in den mehr als 34.000 Starbucks-Filialen, von denen Starbucks 51 % selbst betreibt und 49 % Franchisenehmer.



Das Unternehmen hat sich über Jahrzehnte hinweg einen starken Markennamen aufgebaut und die italienische Café-Atmosphäre in die USA und dann in den Rest der Welt gebracht. Die USA steuern rund 68 % zum Umsatz bei, Japan, Kanada und Großbritannien zusammen 13,5 % und China 11 %. Die größte Zahl an Filialen weisen die USA auf, aber China ist der stärkste Wachstumsmarkt. Durchschnittlich erzielen die Starbucks-Läden eine operative Gewinnmarge von 20 %.