Dore Copper wird in diesem Sommer in Chibougamau, Quebec, Bohrungen auf vorrangigen Kupfer-Gold-Zielen niederbringen

Toronto, Ontario – 3. Mai 2023 / IRW-Press / – Doré Copper Mining Corp. (das „Unternehmen“ oder „Doré Copper“) (TSXV: DCMC; OTCQX: DRCMF; FWB: DCM) gibt mit Freude seine Pläne bekannt, im Bergbaurevier Central Chibougamau, das sich in der Nähe seiner bestehenden Aufbereitungsanlage Copper Rand unweit von Chibougamau (Québec) befindet, mehrere vorrangige Kupfer-Gold-Ziele abzubohren (Abbildung 1). Der Beginn des Bohrprogramms ist für Ende Juni geplant.

Vorrangige Bohrziele:

Jaculet (Abbildung 2)

Die Mine Jaculet, die 2,5 km von der Aufbereitungsanlage Copper Rand entfernt liegt, war von 1960 bis 1971 in Betrieb und produzierte insgesamt 1.091.000 Tonnen Erz mit 1,84 % Cu, 1,44 g/t Au und 6,85 g/t Ag (20.074 Tonnen Cu und 1,57 Tonnen Au)1. Jaculet wurde bis zu einer Tiefe von 366 Metern (1.200 Fuß) abgebaut und der Schacht wurde 1972 auf 500 Meter (1.650 Fuß) vertieft. Das mineralisierte System von Jaculet umfasst zwei unterschiedlichen Scherzonen, die als Zone 1 und Zone 2 bekannt sind und beide in der Tiefe offenbleiben, wobei unterhalb von 366 Metern nur sehr wenig Entwicklungsarbeiten durchgeführt wurden.

Zwei Bohrungen über Tage, die 1956 von Chibougamau Jaculet Mines Ltd. niedergebracht wurden, durchteuften die Zone 1 in einer vertikalen Tiefe von etwa 400 Metern. Die Bohrungen V17 und V17A (eine Keilbohrung von V17, die etwa 50 Meter weiter östlich liegt) trafen auf 4,55 % Cu und 0,86 g/t Au über 6,7 Meter bzw. 4,25 % Cu und 0,59 g/t Au über 6,4 Meter.

Doré Copper plant, zwei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.300 Metern niederzubringen. Die erste Bohrung wird die potenzielle abwärts gerichtete Erweiterung der Bohrungen V17 und V17A in Zone 1 überprüfen. Die zweite Bohrung wird einen weiteren potenziellen Erzfall überprüfen, der sich etwa 400 Meter westlich befindet.

Die Lagerstätte Jaculet wird durch zwei ausgeprägte subparallele Scherzonen abgegrenzt, die als Zone 1 und Zone 2 bekannt sind und etwa 200 Meter voneinander entfernt liegen. Dort haben die Erzgänge innerhalb beider Zonen in der Regel eine Streichlänge von 91 bis 137 Meter. Zone 1 erstreckt sich über etwa 500 Meter, streicht mit durchschnittlich 290° und fällt nach Norden mit 55° bis nahezu vertikal ein. Die Mineralisierung in Zone 1 umfasst Chalkopyrit (Kupferkies) und etwas Pyrit innerhalb des gescherten und alterierten gabbroartigen Anorthosits. Zone 2 erstreckt sich über eine Länge von etwa 670 Metern, ist mit 80° nach Norden ausgerichtet und fällt mit 80-85° nach Süden ein. Die Mineralisierung umfasst schmale Pyritgänge mit unregelmäßigen Linsen aus Chalkopyrit in Paragenese mit Siderit, Serizit und Chloritoid.