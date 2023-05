Jungheinrich-Finanzchef erteilt Preisnachlässen eine Absage

HAMBURG (dpa-AFX) - Trotz zurückgehender Nachfrage sind Preissenkungen für den Vorstand des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich momentan keine Option. "Nur wenn die Märkte massiv einbrechen sollten, kämen gezielte Preisnachlässe für uns infrage, um etwa die Auslastung unserer Werke sicherzustellen", sagte Finanzchef Volker Hues am Montag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX in Hamburg. "Das sehen wir momentan aber nicht." Jungheinrich hatte im ersten Quartal den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um ein Fünftel steigern können, erhielt aber nur ein Prozent mehr Aufträge. Diese Entwicklungen dürften sich Hues' Einschätzungen zufolge in den kommenden Monaten fortsetzen, bei zurückgehender Profitabilität.

"Wir erwarten in den verbleibenden drei Quartalen einen gleichmäßigen Auftragseingang, der vermutlich leicht unter dem Niveau des ersten Quartals liegen wird", sagte er. Dies spiegelt sich auch in der am Montag bestätigten Jahresprognose wider, die das Management vor zwei Wochen angehoben hatte. Demnach soll der Auftragseingang im Gesamtjahr zwischen 5 und 5,4 Milliarden Euro liegen, womit nur im besten Fall das Auftragsvolumen der ersten drei Monaten in den kommenden Quartalen wiederholt werden wird.