ION Energy erwirbt neues Lithiumpegmatitprojekt in Pegmatitprovinz Yellowknife

- Lithiumprojekt Bliss Lake weist Größe von 5.798 ha auf und umfasst insgesamt 5 zusammenhängende Konzessionen

- Weniger als 15 km von „Road Access Group“ von Li-FT Power Ltd. entfernt, wo zahlreiche lithiumhaltige Pegmatite mit über 1 % Li2O identifiziert und erprobt wurden

- Zahlreiche Pegmatitvorkommen, die anhand von Landsat-Bildern beim Projekt Bliss Lake identifiziert wurden, von denen das größte Interpretationen zufolge eine Streichenlänge von über 300 m aufweist

- 30 km von Yellowknife und 5 km vom Straßennetz entfernt

- Exploration sollen unverzüglich beginnen

Toronto, 11. Mai 2023 / IRW-Press / – ION Energy Limited (TSX-V: ION) (OTCQB: IONGF) (FRA: 5YB) („ION“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ion-energy-ltd/) gibt bekannt, dass es im Rahmen einer Transaktion, die ausschließlich auf Eigenkapitalbasis erfolgt und es dem Verkäufer schließlich ermöglicht, eine 5-%-Beteiligung am Unternehmen zu erwerben, ein endgültiges Abkommen hinsichtlich des Erwerbs des Lithiumpegmatitprojekts Bliss Lake in den Northwest Territories in Kanada unterzeichnet hat.

Die unmittelbare Vergütung für den Erwerb wird aus zwei Aktientranchen bestehen. Die erste Tranche besteht aus Aktien des Unternehmens im Wert von 150.000 $ unter Annahme eines Werts von 0,35 $ und die zweite Tranche aus Aktien des Unternehmens im Wert von 350.000 $ unter Annahme eines Werts von 0,35 $, die einer Haltefrist von vier Monaten unterliegen. Das Unternehmen wird dem Verkäufer auch eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1,0 % gewähren, wobei das Unternehmen das Recht hat, eine Hälfte der NSR-Lizenzgebühr jederzeit für 500.000 $ zurückzukaufen.

Das Lithiumprojekt Bliss Lake umfasst 5.798 ha und ist zwischen 13 und 15 km von den Konzessionsgebieten von Li-FT Power Ltd. (CSE: LIFT) (siehe Pressemitteilung von Li-FT Power vom 20. Dezember 2022, die auf SEDAR eingereicht wurde) bzw. 20 km von Patriot Battery Metals Inc. (TSX-V: PMET) entfernt (siehe Lagebericht von PMET vom 30. Juni 2022, der auf SEDAR eingereicht wurde). Investoren sollten beachten, dass die Explorationsergebnisse von Dritten in der Nähe nicht auf potenzielle Ergebnisse beim Projekt des Unternehmens schließen lassen.