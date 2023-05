Valour Inc. gibt die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt und beendet das Quartal mit einem AUM von 191 Mio. CAD - ein Plus von 80 % gegenüber dem Vorquartal

TORONTO, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „ Unternehmen " oder „ Valour ") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentraler Finanzierung schließt, gibt seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bekannt (alle Beträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben).

1. Quartal 2023 Höhepunkte

Das Unternehmen verfügte am 31. März 2023 über einen soliden Bargeldbestand von 4,4 Mio. CAD im Vergleich zu 4,9 Mio. CAD am 31. Dezember 2022, und die Venture-Portfolio-Investitionen des Unternehmens beliefen sich am Ende des Quartals auf 43,9 Mio. CAD.

Das verwaltete Vermögen (AUM) stieg um 80 % auf 191 Mio. CAD zum 31. März 2023 gegenüber 106 Mio. CAD zum 31. Dezember 2022.

Valour erweitert den Zugang zu seinem Produktangebot in Frankreich, einem Schlüsselmarkt für seine Expansion.

VALOUR VDAB10 wird zum neuen Benchmark-Index für Krypto-Angebote beim unabhängigen Research-Anbieter MoneyMoon.

Valour Digital Securities Limited, ein auf Jersey ansässiges Unternehmen, das Wertpapiere ausgibt und mit dem auf den Kaimaninseln ansässigen Unternehmen Valour Inc. zusammenarbeitet, hat die grundsätzliche Genehmigung der Jersey Financial Services Commission (JFSC) erhalten und anschließend eine neue EU-Basisprospekt-Dokumentation für physisch gesicherte ETP-Produkte bei der schwedischen Regulierungsbehörde SFSA vorgelegt.

Der Netto (verlust) für die drei Monate bis zum 31. März 2023 betrug (8,7) Mio. CAD gegenüber (12,3) Mio. CAD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Dies entspricht einer Zunahme von 3,6 Mio. CAD oder 29 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 in einem Quartal, in dem der ausgewiesene Umsatz um 5,4 Mio. CAD im Vergleich zum 31. März 2022 zurückging (3,6 Mio. CAD im Jahr 2023 gegenüber 1,8 Mio. CAD im Jahr 2022).

Die Betriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten beliefen sich in den drei Monaten bis zum 31. März 2023 auf 2,1 Mio. CAD im Vergleich zu 3,7 Mio. CAD im gleichen Zeitraum des Jahres 2022, was einem Rückgang von 1,6 Mio. CAD oder 43 % entspricht, da das Unternehmen die Kosten im gesamten Unternehmen weiter senkt.

Die Gesamtausgaben für die drei Monate bis zum 31. März 2023 beliefen sich auf 5,1 Mio. CAD, verglichen mit 14,1 Mio. CAD im Jahr 2022, was einem Rückgang von 64 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gesamtausgaben abzüglich der aktienbasierten Vergütungen beliefen sich in den drei Monaten bis zum 31. März 2023 auf 4,2 Mio. CAD gegenüber 5,4 Mio. CAD im Jahr 2022, was einem Rückgang von 22 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

„Wir verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage und Zuflüsse in unser Valour-ETP-Geschäft, da das Web 3.0-Ökosystem eine breite Akzeptanz erfährt", so Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer von Valour. „Unsere Finanzergebnisse für das erste Quartal zeigen deutliche Fortschritte: Das verwaltete Vermögen (AUM) erreichte 191 Mio. CAD, eine beeindruckende Steigerung von 80 % gegenüber dem Vorquartal. Mit der Genehmigung und dem Start unseres digitalen durch Vermögenswerte gedeckten Emissionsprogramms erwarten wir in der Zukunft zusätzliches Wachstum für das ETP-Geschäft. Die Senkung der Ausgaben um 64 % im Vergleich zum Vorjahr ist ein Beispiel für unser Engagement für Kostensenkung und Effizienz der Betriebsabläufe. Während wir unsere Vision vorantreiben, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, unser vielfältiges Angebot an ETP-Produkten in ganz Europa zu erweitern und unseren Investoren einen Mehrwert zu bieten."