Vancouver, BC, 19. Mai 2023 / IRW-Press / The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy“ oder das „Unternehmen“), Kanadas erstes börsennotiertes Unternehmen für zuckerarme Süßwaren auf pflanzlicher Basis, freut sich, die Markteinführung seiner Produkte in einer der größten Supermarktketten Nordamerikas, Albertsons, bekannt zu geben. Nach der Fusion mit Safeway wurde Albertsons die zweitgrößte Supermarktkette Nordamerikas und betreibt derzeit 2.270 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte und Drogerien mit 1.720 Apotheken, 402 Tankstellen, 22 dedizierten Vertriebszentren und 19 Produktionsstätten. Das Unternehmen betreibt Filialen in 34 Bundesstaaten und im District of Columbia unter 24 Marken, darunter Albertsons, Safeway, Vons, Jewel-Osco, Shaw‘s, Acme, Tom Thumb, Randalls, United Supermarkets, Pavillons, Star Market, Haggen, Carrs, Kings Food Markets und Balducci‘s Food Lovers Market. Dieser Erfolg ist Teil des Plans des Unternehmens, seinen Vertrieb auf die USA auszweiten und so seine wohlschmeckenden und innovativen Süßwarenprodukte landesweit für Verbraucher leichter zugänglich zu machen.

Das Unternehmen hat seine Produkte an Standorten in ganz Kalifornien auf den Markt gebracht und beabsichtigt, diese in den nächsten 12 Monaten in weiteren Staaten und weitere SKUs einzuführen. Die Geschäfte haben sich für einen Aufsteller entschieden, auf dem die Yumy-Produkte präsentiert werden, wodurch eine verbesserte Präsenz und besseres Marketing für die Marke bei einer gleichzeitigen Mindestbestellmenge pro Geschäft erreicht wird. Kunden im Geschäft können Yumy Candy-Produkte, vor allem die Gummibärchen in den Geschmacksrichtungen Peach, Strawberry Kiwi und Sour Watermelon kaufen und genießen.

Neben der Präsenz bei Albertsons wird auch ein Portfolio-Unternehmen, Pavilions, die Produkte einführen. Pavillons ist eine Marke für Lebensmittelgeschäfte, das von Vons, einer Supermarktabteilung von Albertsons in Südkalifornien, verwendet wird. Die Pavilions-Geschäfte sprechen ein gehobeneres Klientel an und bieten eine größere Auswahl an Bio-Lebensmitteln, Wein und anderen Spezialitäten. Alle Yumy-Produkte sind vegan, zuckerarm und glutenfrei und bieten Kunden eine gesündere Alternative zu traditionellen Süßigkeiten. Das Unternehmen hat diese wertvolle Beziehung im Hinblick auf weitere erfolgreiche Einführungen in anderen Einzelhandelsketten innerhalb der Albertson Group und der Safeway Group in Kalifornien sowie in anderen Regionen in den USA aufgebaut. Das Unternehmen möchte seinen Marktanteil durch eine Partnerschaft mit diesem renommierten Unternehmen vergrößern, das in der Lebensmittelindustrie in Nordamerika wohlbekannt ist.