Targa schließt Übernahme von Pan Canadian Lithium ab

Pan Canadian Lithium, nun eine 100%ige Tochtergesellschaft von Targa, besitzt die Bergbau-Claims für äußerst vielversprechende Lithiumprojekte in Saskatchewan und Ontario, Kanada. Die Claims erstrecken sich über insgesamt 49.248 Hektar und wurden anhand regionaler Seesedimentproben identifiziert. Diese Proben stammen aus der geochemischen Datensammlung der Provinz und zeigen stark anomale Gehalte der Lithium-Indikatorelemente. Targa ist der Ansicht, dass die Projekte ein erhebliches Potenzial für lithiumhaltige Pegmatite aufweisen. Für weitere Informationen zu den Projekten von Pan Canadian Lithium wird den Lesern empfohlen, die Pressemitteilung von Targa vom 11. Mai 2023 zu lesen.

Cameron Tymstra, Chief Executive Officer und President von Targa, sagt dazu: „Ich freue mich, dem Managementteam von Targa beizutreten, während sich das Unternehmen auf eine umfangreiche Feldsaison vorbereitet. Jon hat bei der Zusammenstellung dieses vielversprechenden Portfolios von Lithiumprojekten in ganz Kanada hervorragende Arbeit geleistet, und ich sehe der Aufnahme der Phase-1-Explorationsprogramme in den kommenden Monaten entgegen.“

Gemäß der Übernahmevereinbarung hat das Unternehmen 5.766.666 Stammaktien des Unternehmens (die „Gegenleistungsaktien“) an die Aktionäre von Pan Canadian Lithium begeben. Die Gegenleistungsaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist. Im Rahmen der Übernahme hat Targa auch den positiven Barbestand von Pan Canadian Lithium in Höhe von etwa 240.000 Dollar erworben.

Ernennung eines neuen CEO

Cameron Tymstra wurde mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer und President von Targa ernannt. Cameron Tymstra ist derzeit President und CEO von Tarachi Gold Corp., einem Goldexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt Mexiko, und hat in den letzten 15 Jahren im Bergbau und in der Mineralexploration in Nord-, Mittel- und Südamerika gearbeitet. Er hat einen Abschluss in Rohstoffingenieurwesen von der University of Toronto und einen Master-Abschluss in Bergbau-Management von der South Dakota School of Mines.