Morgan Stanley senkt Sartorius-Vorzüge auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Vorzugsaktien von Sartorius von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 465 auf 375 Euro gesenkt. Analyst James Quigley rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass der Abbau von Lagerbeständen im Geschäftsfeld des Laborausrüsters auch noch im dritten und vierten Quartal andauern wird. Außerdem verwies er auf Unsicherheiten rund um die Finanzierung der Polyplus-Übernahme. Eine nur begrenzte Gewinndynamik sollte diese Bedenken nicht ausgleichen können./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 327,3EUR gehandelt.